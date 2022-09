Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato a “RadioBari” sul tema della multiproprietà, e la proroga sulla scelta fra Bari e Napoli concessa ai De Laurentiis.

Ecco le sue parole:

«C’è stata maggiore disponibilità di confronto tra le parti. Abbiamo compreso le ragioni della famiglia De Laurentiis, allungare i tempi ci sembrava la mediazione corretta. Sapevamo anche dei rischi nel contenzioso sotto il profilo civilistico e non avevamo nessuna intenzione di penalizzare la famiglia De Laurentiis e le altre realtà coinvolte. E’ la soluzione giusta per programmare il futuro. Io mi auguro grandi successi per la città di Bari e che ci sia consapevolezza e lungimiranza nel prevenire e prevedere gli eventi che possono accadere. Prevedere, programmare e progettare il futuro. Una città in grande fermento, di grande entusiasmo. Con i suoi tifosi crea fibrillazione e regala emozioni. Bari è una piazza che fa bene al calcio».