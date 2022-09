Come scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale Giovanni Stroppa non sarà più l’allenatore del Monza e in giornata le strade si separeranno. È attesa quindi per oggi la comunicazione dell’esonero di chi aveva portato in Serie A il Monza vincendo i playoff di Serie B.

La panchina adesso verrà affidata a Raffaele Palladino, che al momento allena la Primavera dei brianzoli. L’ex giocatore di Juve e Genoa tra le altre guiderà la squadra verso la sfida proprio ai bianconeri. Da capire se possa essere una scelta ad interim o definitiva. Questa è l’ultima cosa da definire, ma intanto la certezza è che Stroppa non sarà più l’allenatore del Monza.