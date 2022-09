L’edizione odierna de “Il Messaggero” di Frosinone si sofferma sulla finale vinta dai ciociari contro il Palermo nel 2018.

Per Lucioni e compagni, intanto, mentre si sta cicatrizzando la sconfitta di sabato in Veneto, c’è da pensare ad una partita importante, per questo campionato, ma anche per gli strascichi della famosa finale del 2018 che portò il Frosinone, battendo gli isolani, per la seconda volta in Serie A. A Palermo ancora si parla dei palloni in campo nel finale di un match meritatamente condotto e vinto alla fine dai giallazzurri. Una sconfitta che brucia in terra di Trinacria e per questo, soprattutto per i rosanero, sportivamente la partita di sabato assume connotati che vanno al di là della posta di punti in palio. Non a caso il match è stato “attenzionato” dall’osservatorio per le manifestazione sportive, che ha richiesto misure cautelative in relazione ai profili di rischio riconducibili alla rivalità tra le due tifoserie.

In sede di GOS andrà pertanto discussa la necessità di rafforzare i servizi di vigilanza, anche con aumento del numero degli steward e l’obbligo di vendere biglietti ai residenti nella regione Sicilia solo per il settore ospiti. A disposizione della tifoseria ospite, nel settore riservato, ci sono circa un migliaio di tagliandi e già nelle prime ore della prevendita ci sono stati diversi biglietti staccati, con un trend che fa presagire un probabile sold out. Intanto ieri pomeriggio i canarini sono tornati ad allenarsi agli ordini di mister Fabio Grosso alla ‘Città dello Sport’ per iniziare a preparare la partita con il Palermo. Il programma è stato quello consueto del primo allenamento, ovvero riscaldamento, lavoro aerobico ed esercitazioni tecniche. E’ rientrato parzialmente in gruppo Kone, mentre Oyono, che ricordiamo la scorsa settimana è rimasto vittima in allenamento di un infortunio al piede destro, ha effettuato delle terapie, così come Rohden, fermatosi proprio nei minuti di riscaldamento del match contro il Cittadella, la cui la sospetta lesione al muscolo vasto mediale verrà valutata in settimana. Questa mattina è in programma una nuova seduta sempre a Ferentino.