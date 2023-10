L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta un’intervista a Claudio Gomes il quale si sofferma su molti temi.

Ecco un estratto:

«Corini ha sempre detto che sono fondamentale e un giocatore molto intelligente? È un piacere ricevere queste parole dal tuo allenatore e una fiducia che devo ripagare. Gioco dove vuole Corini. Certamente mi trovo a mio agio davanti alla difesa, dove ho giocato negli ultimi 5-6 anni, ma so bene che posso esprimermi anche da mezzala. La questione più importante non è dove giochi, ma come lo fai. Se mi sento un giocatore del City Group o del Palermo? Sono un giocatore del Palermo, non c’è dubbio. So che il City è una grande famiglia e sono contento di farne parte, ma sono concentrato solo sul Palermo. Non dobbiamo dimenticare la scorsa stagione, da cui abbiamo imparato tanto. Io sogno di giocare in A, è l’obiettivo di ognuno di noi, del club e dei tifosi. Tutti vogliono il Palermo in serie A, perché quello è il suo posto».