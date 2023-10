L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta un’intervista a Claudio Gomes il quale si sofferma su molti temi.

Ecco un estratto:

«Corini-Guardiola? Approcciano le partite in modo diverso, perché ogni allenatore ha un suo modo di concepire il calcio, ma tutti e due, oltre ad essere ottimi allenatori, amano giocare bene per vincere e trasmettono energia al gruppo. Modello City Group per i giovani? È indubbio che lavorano molto

bene con i ragazzi. Li formano, li seguono, danno loro dei consigli e continuano a dar loro opportunità. Talvolta capita che alcune persone del gruppo seguano dei calciatori negli altri club, come il Palermo o il Girona. Quando sono arrivato ero molto giovane, ma ho giocato e mi hanno dato fiducia».