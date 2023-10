L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta un’intervista a Claudio Gomes il quale si sofferma su molti temi.

Ecco un estratto:

«Ritiro a Manchester? È stato bello tornare a casa, anche se la mia adesso è il Palermo. Ho raccontato ai miei compagni e allo staff come funzionava il centro sportivo. Adesso abbiamo Torretta, fondamentale se vuoi costruire qualcosa di grande, perché quando ti senti a casa non pensi ad altro. Siamo tutti felici di avere buoni campi e buoni servizi».

A centrocampo siete tanti e non ci sono gerarchie: può giocare insieme a Stulac? «Certamente, è un piacere giocare con un ottimo calciatore come Leo. Abbiamo un bel rapporto e la concorrenza ci aiuta a dare il massimo non solo in partita ma anche nell’allenamento»