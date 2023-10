L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta un’intervista a Claudio Gomes il quale si sofferma su molti temi.

Ecco un estratto:

«Mi piace essere vicino ai tifosi, perché ogni settimana ci danno amore e vivono per questo club. Quando mi trovo fuori parlo spesso con loro e a volte regalo una maglia. Del resto ci sostengono in 30mila in casa e anche fuori, come i 4mila che erano a Modena. La città? Non posso dire di avere dei luoghi preferiti, perché mi muovo ovunque. Certo il clima aiuta molto e anche il mare di Mondello. Possiamo dire che anche fuori dal calcio abbiamo tutto per esprimerci al meglio. Parigi e Palermo sono due città molto diverse, la prima è una metropoli, ma Palermo è molto più calda e accogliente. Anche se il Foro Italico pieno di ragazzi che giocano, mi ricorda i prati del quartiere parigino della Villette».