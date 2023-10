L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta un’intervista a Claudio Gomes il quale si sofferma su molti temi.

Ecco un estratto:

«Il City Group è una grande famiglia, ma Palermo è la mia nuova casa e con questa maglia voglio andare in serie A. Corini e Guardiola? Due grandi allenatori che vogliono giocare bene per vincere e che trasmettono energia alla squadra. Cosa è cambiato nel Palermo tra quest’anno e la scorsa stagione? Molte cose. Il campo di allenamento, l’arrivo di nuovi di giocatori come Lucioni e Insigne che danno molti consigli e il fatto che ognuno sa dove vuole arrivare. Mangiamo insieme, ci vediamo fuori dal campo, si sta creando una bella atmosfera. Siamo una grande famiglia. E il fatto che siano arrivati giocatori stranieri è positivo anche per me, perché si parla anche in inglese e in francese e anche gli italiani fanno uno sforzo per comunicare con gli altri».