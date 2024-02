Gomes in dubbio. Tentazione Traorè, le probabili formazioni di Palermo-Ternana

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle probabili formazioni del match di oggi tra Palermo e Ternana.

La formazione stavolta è tutta un quiz. Gomes non sta benissimo e potrebbe tornare titolare Stulac, Traorè si candida e Di Mariano potrebbe tirare in fiato dopo due gare a tutto gas. Tornerà certamente Lund sulla fascia sinistra, Aurelio chiude la sua parentesi da titolare con la testa pesante per le critiche ricevute.

Forse anche eccessive. Sul gol di Coda non è stato bravo, ma gli è toccato da marcare Zanimacchia che è uno degli esterni offensivi più forti della B. E poi pensare che il Palermo a Cremona non ha vinto solo per l’errore in marcatura di Aurelio sarebbe come mettere la testa sotto la sabbia.