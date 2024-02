Corriere dello Sport: “Tra Palermo e Ternana un testacoda d’insidie”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà oggi contro la Ternana.

Per metà conferenza stampa, Corini deve rispondere alle domande sulla rimonta subita dalla Cremonese. Se la cava col solito equilibrio e con un’analisi dove non fa sconti a nessuno: «Inutile girarci attorno, Cremona è e rimane un’occasione persa; l’abbiamo percepita come una sconfitta, al netto di una buona prova e nel doppio confronto abbiamo fatto 4 punti.

L’ora di Chaka. Lo dice per voltare subito pagina: «Pulita la delusione, bisogna andare oltre, la classifica è lì, pensiamo a battere la Ternana – spinge Corini – è una partita trappola, basti vedere le difficoltà di Venezia e Como per battere gli umbri. Loro ripartono molto bene, per capirci gli 8 gol segnati da Raimondo sono arrivati tutti in trasferta. Dovremo avere equilibrio e pazienza». Ci si attende un mini turn over e forse anche l’utilizzo dal 1′ di Chaka Traorè, piaciuto per le sue accelerazioni nel finale di Cremona: «E’ una possibilità» ammette il tecnico, che conta anche di recuperare Lund a sinistra ma teme di perdere Gomes (noie muscolari). Stulac il sostituto naturale ma c’è Coulibaly.

Già in ritiro in Sicilia, la Ternana pensa a una rotazione di uomini. Dalle Mura non impiegato col Lecco, potrebbe avvicendare Lucchesi e Carboni, già in condizioni precarie, non ha recuperato al meglio dopo il turno di sabato. Davanti Dionisi potrebbe essere preferito a Favilli. I neroverdi si troveranno anche ad affrontare due ex, uno recentissimo e in polemica come Diakitè, l’altro abbastanza rimpianto come Coulibaly e ne propongono uno che col Palermo ha vissuto una promozione da protagonista, Gregorio Luperini. Breda, che già in passato con altre formazioni (Latina, Perugia e Livorno) ha dato qualche dispiacere ai rosanero, cerca continuità in un rendimento esterno che si è rivitalizzato con la vittoria di Reggio Emilia ma che prima aveva registrato tre sconfitte di fila. E l’obiettivo è frenare un Palermo che al contrario da dicembre al Barbera sa solo vincere: 5 successi consecutivi.