Corriere dello Sport: “Scatta l’ora di Traorè. Le probabili formazioni di Palermo-Ternana”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match di oggi del Palermo contro la Ternana.

Oggi a Palermo Stadio “Barbera” ore 20,30. In Tv: Dazn, Sky Sport 254 Arbitro: Bonacina, di Bergamo. Guardalinee: Fontani-Ceolin. Quarto uomo: Rispoli. Var: Nasca. Avar: Pagnotta.

PALERMO 4-2-3-1 Allenatore: Corini. A disp.: 13 Kanuric, 2 Graves, 15 Marconi, 31 Aurelio, 6 Stulac, 20 Vasic, 53 Henderson, 80 Coulibaly, 7 Mancuso, 11 Insigne, 17 Di Francesco, 27 Soleri. Diff.: Coulibaly, Lucioni, Di Mariano. Ind.: Desplanches, Lucioni. Ultime: Gomes in dubbio per noie muscolari, rientra Lund, possibile chance per Traorè.

All.: Breda. A disp.: 18 Vitali, 22 Franchi, 3 Zoia, 4 Sorensen, 5 Boloca, 6 Dalle Mura, 8 de Boer, 25 Labojko, 66 Pyyhtia, 73 Marginean, 17 Favilli, 28 Distefano, 65 Dionisi. Ind.: Viviani, N’Guessan, Zuberek, Favasuli. Diff.: Favilli, Lucchesi. Ultime: C hance per Faticanti (o de Boer e Marginean) e Raimondo per Favilli. TERNANA 3-5-2