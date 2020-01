Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone

con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig.

Marco Ferrari nella seduta del 22 gennaio 2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si

riportano:

PREANNUNCIO DI RECLAMO

MESSINA SSDARL – SAN TOMMASO CALCIO

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società A.C.D.SAN TOMMASO CALCIO avverso l’esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

SOCIETA’

AMMENDA

Euro 1.500,00 CORIGLIANO CALABRO Per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (tre fumogeni) nel settore loro riservato. Inoltre due persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, nonostante l’invito del Commissario di Campo, permanevano nella zona antistante gli spogliatoi per tutta la durata del primo tempo e nel corso dell’intervallo. Infine, persona non iscritta in distinta ma chiaramente riconducibile alla società, indebitamente presente per la intera durata del secondo tempo in prossimità del campo per destinazione nonché, al termine della gara, sul terreno di gioco e successivamente nell’area degli spogliatoi, rivolgeva espressioni irriguardose e irridenti all’indirizzo del Direttore di gara nonchè espressioni offensive nei confronti di alcuni tesserati avversari. ( R A -R CdC )

Euro 400,00 F.C.GIUGLIANO 1928

Per indebita presenza nel recinto di gioco, per la intera durata della gara, di circa 10 persone non iscritte in distinta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CONDEMI GIOVANNI (PALMESE A.S.D.)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MANGIAPANE BENEDETTO (CORIGLIANO CALABRO) Allontanato per proteste, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva al Direttore di gara espressione irriguardosa.

GABRIELE ERNESTO (FOOTBALL CLUB MESSINA) Per proteste nei confronti dell’Arbitro, allontanato.