Secondo quanto evidenziato da “La Repubblica”, i giudici della quarta sezione hanno deciso oggi nel corso dell’udienza di unire i due processi di Maurizio Zamparini ed alcuni suoi collaboratori nella questione legata all’US Città di Palermo. Oltre all’ex patron dei rosanero, nella prossima udienza programmata per metà febbraio entreranno nel processo come imputati anche il commercialista Anastasio Morosi, la segretaria di Zamparini Alessandra Bonometti e uno dei sindaci della società Enzo Caimi. Zamparini dovrà difendersi dalle accuse di falso in bilancio, false comunicazioni sociali e agli organi di vigilanza e autoriciclaggio. Per gli altri imputati il processo avrà inizio il 7 febbraio, essi dovranno difendersi dalle accuse legate al falso in bilancio e false comunicazioni sociali, tranne Giovanni Giammarva che dovrà difendersi solo dall’accusa di ostacolo agli organi di vigilanza. Morosi avrebbe ideato invece il sistema per far quadrare i conti in modo fittizio e potersi dunque iscriversi ai campionati. La segretaria Bonometti si prestò ad essere procuratore speciale nella doppia cessione del marchio alla Mepal prima e all’Alyssa poi.