Come evidenziato da “Gianluca Di Marzio”, il Banfield, squadra argentina, presenta in rosa alcuni nomi che hanno avuto a che fare con il campionato italiano. Infatti, gli argentini hanno da poche settimane formalizzato l’acquisto di Osvaldo, ex conoscenza di Inter e Roma. Oltre a lui, in rosa vi è anche l’ex Palermo Bertolo e l’ex Napoli Datolo. Tanti ex “italiani” in rosa per gli argentini del Banfield.