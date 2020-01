Attraverso una nota ufficiale, l’ACR Messina ha messo in luce la propria posizione in relazione al reclamo formalizzato dal San Tommaso Calcio, relativo alla gara di domenica 19 gennaio e la successiva non omologazione del risultato da parte del giudice sportivo. Ecco qui di seguito il comunicato:

“In merito al reclamo formalizzato dalla società San Tommaso Calcio, relativo alla gara di domenica 19 gennaio e la successiva non omologazione del risultato da parte del giudice sportivo, la società Acr Messina si dichiara assolutamente certa del proprio operato e di aver agito in regola con tutte le normative Figc”.