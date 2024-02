Girona: 0 a 0 contro la Real Sociedad, fallito il momentaneo sorpasso al Real Madrid

Si è appena conclusa la sfida di Liga Spagnola tra Girona e Real Sociedad con il risultato di 0 a 0. La formazione di proprietà del City Group ottiene un solo punto andando dunque a quota 56 punti in classifica a -1 dal Real Madrid, impegnato domani contro l’Atletico Madrid. Il Girona spera in uno stop dei blancos per poi giocarsi il primo posto nello scontro diretto in programma sabato 10 febbraio alle ore 18:30.

Continue Reading