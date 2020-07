Il Giro d’Italia partirà da Palermo il prossimo 3 ottobre. O almeno così sembrava. Questa mattina, attraverso un comunicato stampa apparsa sul sito del Comune di Palermo, il sindaco Leoluca Orlando aveva annunciato che: “La partenza del Giro d’Italia dalla nostra regione ed in particolare dal suo capoluogo sarà una splendida occasione ed una vetrina nazionale ed internazionale per il nostro patrimonio artistico e culturale. Una straordinaria occasione di rilancio anche in chiave turistica, motivo per cui desidero ringraziare per il loro impegno il ministro Vincenzo Spadafora e l’assessore regionale al Turismo, Manlio Messina”.

Poco dopo però, come riporta “Gds.it”, è arrivata la secca smentita da parte della Regione, che di fatto organizza nell’Isola insieme ad Rcs. “Non capisco come Orlando possa avere affermato una cosa del genere, quando ancora non è stato deciso proprio niente – dice l’assessore Regionale al Turismo Manlio Messina -. Palermo era una delle ipotesi ma, detto francamente, è proprio quella più remota. Fatto sta che il primo cittadino ha affermato una cosa che non esiste, perchè la decisione spetta al mio assessorato e alla Regione, che finanzia il tutto, oltre ovviamente a Rcs”.