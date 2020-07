Dopo la promozione del club in Serie A, termina l’avventura nel Sannio di Massimo Coda: l’attaccante ha infatti declinato la proposta di proroga del club campano. Di seguito il comunicato del club: “Il Benevento Calcio comunica che il tesserato Massimo Coda non ha accettato la proroga del contratto fino al 31 agosto 2020 proposta dalla Società a tutti i giocatori in scadenza. Da oggi, 1 luglio, pertanto, il calciatore saluta il Sannio dopo tre stagioni in giallorosso. A Massimo Coda si augurano le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera”.