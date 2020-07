Secondo quanto riporta “Trapanigranata.it”, in casa Trapani doveva tenersi ieri la riunione atta a continuare i lavori iniziati venerdì scorso, ma non c’è stata invece nessuna assemblea dei soci e nessun Consiglio d’Amministrazione, anche in merito alla ridiscussione dei membri nominati proprio per il CdA granata. Pino Pace ha comunque confermato la volontà di lasciare il club, come il consigliere Paolo Giuliano.