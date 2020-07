Una crescita significativa degli iscritti e un bando per oltre 500 nuove assunzioni entro l’anno. Sono i dati più importanti dell’Università di Palermo presentati dal rettore Fabrizio Micari con le novità in programma per l’anno accademico 2020-2021. Micari ha richiamato l’aumento delle iscrizioni di un terzo rispetto al 2016 come un indicatore della capacità attrattiva dell’Ateneo che si aggiunge a quello del bilancio consuntivo chiuso con un attivo di 1,8 milioni. L’Università di Palermo, come riporta “Gds.it”, ha portato a 25 mila euro di reddito la fascia esentata dal pagamento delle tasse: si calcola che ne usufruiranno due studenti su tre. Altre agevolazioni scatteranno per la fascia compresa tra 25 e 30 mila euro. Nel prossimo anno l’offerta formativa sarà arricchita da cinque corsi di Studio di nuova attivazione: Architettura e progetto nel costruito (L-23 presso la sede di Agrigento), Neuroscience (LM-6, in inglese), Architettura del paesaggio (LM-3), Scienza dell’alimentazione e della nutrizione umana (LM-61) e Migrations, rights, integration (LM-90, in inglese).