Giornale di Sicilia: “Salernitana-Palermo, le probabili formazioni”

A Salerno non si può sbagliare. Il Palermo cerca risposte e punti per rilanciarsi nella corsa playoff, e lo farà contro una Salernitana affamata di salvezza e forte dei 10 punti conquistati nelle ultime quattro gare all’Arechi. Fischio d’inizio alle 17.15, diretta su Dazn e Amazon Prime.

Come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, per Dionisi arrivano buone notizie con il ritorno tra i convocati di Francesco Di Mariano, alla sua prima chiamata del 2025 dopo i problemi al ginocchio. Non ci sarà invece Federico Di Francesco, fermato da una lesione al soleo: l’attaccante rischia di restare fuori per più di una gara. Ancora indisponibile Nikolaou, mentre torna tra i pali di riserva Sirigu. Convocato anche il giovane difensore della Primavera Nicolosi.

Nel consueto 3-4-2-1 rosanero, a centrocampo lo squalificato Verre sarà rimpiazzato da Jacopo Segre, che agirà in una posizione ibrida tra mediana e trequarti. Restano più defilate le opzioni Vasic e Insigne. Accanto al rientrante Ranocchia, favorito per una maglia da titolare è Gomes, in vantaggio su Blin.

In difesa spazio ancora al terzetto Baniya-Magnani-Ceccaroni, chiamato a reagire dopo la prestazione sottotono contro la Cremonese. Sulle fasce torna Pierozzi a destra, mentre a sinistra ci sarà Lund, che prende il posto dell’infortunato Di Francesco.

In avanti, confermatissima la coppia Brunori-Pohjanpalo, con il finlandese pronto ad agire alle spalle del numero 9.