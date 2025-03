Giornale di Sicilia: “Amuleto Pohjanpalo, negli sprint spesso si scatena”

Quando il campionato entra nella fase decisiva, Joel Pohjanpalo si trasforma. Negli ultimi due anni, i suoi gol nella parte finale della stagione hanno avuto un peso specifico enorme, trascinando il Venezia verso i propri obiettivi. Oggi è il Palermo a sperare nel suo istinto da finalizzatore, con l’obiettivo di migliorare l’attuale nono posto e conquistare i playoff a suon di reti.

Come scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’impatto del finlandese con la maglia rosanero è stato più che positivo: quattro gol in sei partite, distribuiti in modo vario – di testa, di destro, di sinistro, dal dischetto, in azione o d’astuzia. Segni di un attaccante completo e concreto, che ha già lasciato il segno contro Mantova, Cosenza, Brescia e Sampdoria.

Adesso, con l’obbligo di non sbagliare più, Dionisi si affida a lui (e a Brunori) per alzare il livello della fase offensiva. I precedenti parlano chiaro: nel 2022/23 Pohjanpalo segnò nove gol nelle ultime otto partite, compreso un clamoroso poker al Modena, portando il Venezia all’ottavo posto dopo un’intera stagione nei bassifondi. L’anno successivo, ne realizzò “solo” quattro nello stesso lasso di tempo, ma vinse comunque la classifica marcatori, contribuendo alla promozione in Serie A via playoff.

Il Palermo, che negli ultimi due campionati ha pagato dazio proprio nel finale, sogna oggi un epilogo differente. La rincorsa è possibile, e la posizione di partenza è decisamente migliore rispetto al Venezia del 2023. Gli spareggi promozione restano alla portata, ma servirà qualcosa in più per spuntarla sulla concorrenza.

E questa marcia in più potrebbe arrivare proprio da Pohjanpalo, che finora ha lasciato il segno contro (quasi) ogni avversaria affrontata. Contro la Salernitana è ancora a secco, ma solo perché non l’ha mai incontrata in carriera. L’obiettivo di oggi, all’Arechi, è quindi quello di scrivere il proprio nome anche su questa tappa, provando a bucare un Christensen che ha subito appena un gol negli ultimi 270 minuti casalinghi.

Per il Palermo sarebbe l’occasione giusta per lasciarsi alle spalle le scorie post-Cremonese e prolungare la striscia a 15 gare consecutive con almeno una rete segnata. In questa rincorsa all’ultimo respiro, i rosanero si affidano al loro uomo dei finali.