Giornale di Sicilia: “Pierozzi un pericolo, Ranocchia cresce. Le pagelle di Palermo-Frosinone”

Il pareggio a reti bianche tra Palermo e Frosinone al “Renzo Barbera” è stato analizzato da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, che nelle proprie pagelle ha evidenziato i protagonisti e i momenti chiave della sfida. Ecco i voti assegnati ai rosanero e all’arbitro.

Joronen 6

Da disoccupato a titolare all’improvviso. Fa il suo, nel primo tempo mura due volte Koutsoupias, poi ordinaria amministrazione.

Diakité 6

Soffre i movimenti di Bracaglia. Da una sua iniziativa nasce un’azione che poteva diventare qualcosa di più.

Bani 6

Inizio perfetto, poi un errore a metà primo tempo che per poco non spalanca la porta a Raimondo e Koutsoupias. Si riscatta e non sbaglia più.

Ceccaroni 6,5

Attento e puntuale nella sua zona, dove agiscono Ghedjemes e Raimondo. Decisivo in un paio di chiusure.

Pierozzi 6,5

Subito un cross interessante, nella ripresa serve una palla d’oro a Pohjanpalo. È lui a creare i maggiori pericoli.

Peda sv

Entra nel finale, prova a dare una mano anche in avanti.

Segre 5,5

Soffre la rapidità e l’intelligenza tattica di Koutsoupias. Non sempre efficace nel pressing, cresce un po’ nella ripresa.

Gomes 6

Rientra dopo l’infortunio, entra vispo e subito in partita.

Ranocchia 6,5

Marcato stretto da Calò, arretra per cercare spazio e gioca tanti palloni. L’apertura per Pierozzi a inizio ripresa è una perla.

Augello 6

Oyono lo limita, fatica a crossare. Quando ci riesce, non è preciso.

Palumbo 6

Porta qualità e sfiora il gol direttamente da corner.

Gyasi 6

Dovrebbe spaccare la partita, ma marcato da Bracaglia combina poco. Nel finale preziosa una chiusura difensiva.

Brunori 5

Sparisce dal gioco, annullato da Marchizza con una marcatura asfissiante.

Le Douaron 6

Entra con vivacità, ma gli manca la precisione.

Pohjanpalo 6,5

Pochi palloni nel primo tempo, poi protagonista: scheggia un palo e colpisce una traversa.

Corona sv

Tocca solo qualche pallone.

All. Inzaghi 6

Il piano gara non funziona: il Frosinone gioca a uomo e annulla i suoi. I cambi migliorano la squadra, ma non basta.

Arbitro Di Bello 5,5

Primo tempo lineare, nella ripresa diverse decisioni discutibili. Manca un giallo a Koutsoupias.