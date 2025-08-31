Giornale di Sicilia: “Pierozzi un pericolo, Ranocchia cresce. Le pagelle di Palermo-Frosinone”
Il pareggio a reti bianche tra Palermo e Frosinone al “Renzo Barbera” è stato analizzato da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, che nelle proprie pagelle ha evidenziato i protagonisti e i momenti chiave della sfida. Ecco i voti assegnati ai rosanero e all’arbitro.
Joronen 6
Da disoccupato a titolare all’improvviso. Fa il suo, nel primo tempo mura due volte Koutsoupias, poi ordinaria amministrazione.
Diakité 6
Soffre i movimenti di Bracaglia. Da una sua iniziativa nasce un’azione che poteva diventare qualcosa di più.
Bani 6
Inizio perfetto, poi un errore a metà primo tempo che per poco non spalanca la porta a Raimondo e Koutsoupias. Si riscatta e non sbaglia più.
Ceccaroni 6,5
Attento e puntuale nella sua zona, dove agiscono Ghedjemes e Raimondo. Decisivo in un paio di chiusure.
Pierozzi 6,5
Subito un cross interessante, nella ripresa serve una palla d’oro a Pohjanpalo. È lui a creare i maggiori pericoli.
Peda sv
Entra nel finale, prova a dare una mano anche in avanti.
Segre 5,5
Soffre la rapidità e l’intelligenza tattica di Koutsoupias. Non sempre efficace nel pressing, cresce un po’ nella ripresa.
Gomes 6
Rientra dopo l’infortunio, entra vispo e subito in partita.
Ranocchia 6,5
Marcato stretto da Calò, arretra per cercare spazio e gioca tanti palloni. L’apertura per Pierozzi a inizio ripresa è una perla.
Augello 6
Oyono lo limita, fatica a crossare. Quando ci riesce, non è preciso.
Palumbo 6
Porta qualità e sfiora il gol direttamente da corner.
Gyasi 6
Dovrebbe spaccare la partita, ma marcato da Bracaglia combina poco. Nel finale preziosa una chiusura difensiva.
Brunori 5
Sparisce dal gioco, annullato da Marchizza con una marcatura asfissiante.
Le Douaron 6
Entra con vivacità, ma gli manca la precisione.
Pohjanpalo 6,5
Pochi palloni nel primo tempo, poi protagonista: scheggia un palo e colpisce una traversa.
Corona sv
Tocca solo qualche pallone.
All. Inzaghi 6
Il piano gara non funziona: il Frosinone gioca a uomo e annulla i suoi. I cambi migliorano la squadra, ma non basta.
Arbitro Di Bello 5,5
Primo tempo lineare, nella ripresa diverse decisioni discutibili. Manca un giallo a Koutsoupias.