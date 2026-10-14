Giornale di Sicilia: “Palermo, tre trasferte per misurare le ambizioni. Da Mantova ad Ascoli, Inzaghi cerca conferme lontano dal Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (19) inzaghi peda

Il Palermo ha iniziato nel migliore dei modi il ciclo di trasferte con la vittoria sul campo dell’Empoli, ma adesso il calendario alza il livello delle difficoltà. La formazione di Filippo Inzaghi è attesa da tre impegni esterni che potrebbero pesare nella corsa ai vertici della Serie B. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, le sfide contro Mantova, Pisa e Ascoli rappresenteranno un banco di prova importante per verificare la continuità dei rosanero lontano dal Renzo Barbera.

Il primo appuntamento è in programma sabato al Martelli, dove il Palermo affronterà il Mantova, secondo in classifica a sole due lunghezze dalla capolista. Uno scontro diretto che offrirà alla squadra di Inzaghi l’opportunità di difendere il primato e, in caso di vittoria, aumentare il vantaggio sui biancorossi. Come evidenzia Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia, dopo la convincente prestazione di Empoli servirà un’altra prova di spessore per confermare la crescita del gruppo anche in un ambiente particolarmente impegnativo.


La trasferta lombarda sarà soltanto il primo ostacolo di un calendario intenso. Dopo la partita casalinga contro la Carrarese, il Palermo tornerà in viaggio per affrontare il Pisa, formazione retrocessa dalla Serie A. Il confronto con i toscani, previsto nel turno infrasettimanale di mercoledì 2, richiederà personalità e capacità di gestire i diversi momenti della gara. Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, mentre il Mantova rappresenta una delle principali sorprese di questo avvio di stagione, il Pisa è una squadra attrezzata per competere nelle posizioni più alte della classifica e sta progressivamente trovando continuità.

Il calendario prevede successivamente la sfida interna contro il Vicenza, prima di un’altra trasferta sul campo dell’Ascoli, in programma il 6 novembre. Un percorso che metterà alla prova la tenuta della formazione rosanero, chiamata a trasformare le buone prestazioni di questo inizio di campionato in risultati costanti.

Come osserva ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha già mostrato solidità e potenziale offensivo, ma le prossime settimane potranno fornire indicazioni ancora più significative sulle reali ambizioni della squadra. Il successo di Empoli ha rappresentato un primo segnale positivo: adesso Inzaghi dovrà confermare la competitività dei suoi anche contro avversari di maggiore spessore.

Tre trasferte, intervallate da due appuntamenti al Barbera, per misurare la forza del Palermo. Un ciclo che potrebbe incidere sugli equilibri della classifica e sulla corsa alla promozione.

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