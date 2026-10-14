Giornale di Sicilia: “Palermo, primo scontro diretto e un tabù da sfatare. A Mantova Inzaghi cerca la svolta”

Il Palermo si prepara al primo vero scontro diretto della stagione, con l’obiettivo di confermare il primato e cancellare uno dei principali limiti emersi nello scorso campionato. Sabato, al Martelli, i rosanero affronteranno un Mantova sorprendente, secondo in classifica con 14 punti dopo sei giornate, a sole due lunghezze dalla squadra di Filippo Inzaghi. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la trasferta rappresenta un esame importante per verificare la capacità del Palermo di imporsi anche contro le dirette concorrenti per la promozione.

Il precedente stagionale sorride ai rosanero, vittoriosi per 5-2 in Coppa Italia lo scorso 3 settembre. Un risultato che, tuttavia, non racconta completamente l’andamento della partita: gli uomini di Francesco Modesto erano riusciti a rimontare due reti di svantaggio prima di cedere nel finale. Come evidenzia Arena sulle pagine del Giornale di Sicilia, il Mantova ha successivamente confermato le proprie qualità in campionato, dimostrando di poter competere nelle zone alte della classifica.





Per il Palermo sarà il primo confronto in Serie B contro una formazione attualmente ai vertici. Finora, fatta eccezione per l’Avellino, unica squadra capace di fermare i rosanero sul pareggio e attualmente in zona playoff, gli avversari affrontati occupano posizioni di metà o bassa classifica. Un dato che rende ancora più significativo il prossimo appuntamento.

Il confronto con la passata stagione mette in evidenza un tabù da superare. Secondo i numeri riportati da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, nel campionato 2025/26 il Palermo conquistò una sola vittoria nei dodici scontri diretti contro le prime sette della classifica, ottenuta alla penultima giornata contro il Catanzaro per 3-2. Il bilancio complessivo fu di sei pareggi e cinque sconfitte. Ancora più significativo il rendimento contro le prime tre, Venezia, Frosinone e Monza: appena un gol realizzato, quello di Ranocchia allo Stirpe, e nove subiti, sei dei quali contro i brianzoli.

La nuova stagione sembra però aver portato segnali di cambiamento. Dopo la delusione dell’eliminazione ai playoff contro il Catanzaro, il Palermo ha lavorato per correggere le difficoltà emerse, iniziando il campionato con risultati importanti. Anche il percorso in Coppa Italia ha confermato le ambizioni della squadra di Inzaghi, capace di eliminare prima il Lecce, formazione di categoria superiore, e successivamente il Mantova, reduce dall’impresa contro la Lazio.

Resta da migliorare soprattutto la tenuta difensiva. I rosanero hanno finora compensato le difficoltà del reparto arretrato con una notevole produzione offensiva, ma contro avversari di maggiore qualità servirà più equilibrio. Il Mantova vanta infatti il secondo miglior attacco della Serie B, con 13 reti contro le 14 del Palermo, e può contare su un Ruocco particolarmente ispirato.

Come osserva ancora Arena sul Giornale di Sicilia, anche la formazione di Inzaghi dispone di un potenziale offensivo importante, confermato dai quattro gol e dai 35 tiri complessivi, di cui 23 nel primo tempo, nella recente vittoria a Empoli.

La sfida del Martelli rappresenta dunque un’occasione per allungare in classifica e dimostrare che il Palermo ha davvero cambiato passo rispetto allo scorso campionato. Vincere contro il Mantova significherebbe non soltanto consolidare il primato, ma anche superare uno dei limiti che avevano frenato i rosanero nella corsa alla promozione.