Giornale di Sicilia: “Perin recuperato, la porta torna sua”
Prosegue al Palermo CFA di Torretta la preparazione dei rosanero in vista della trasferta contro il Mantova. La squadra di Filippo Inzaghi continua a lavorare per arrivare nelle migliori condizioni possibili a uno degli appuntamenti più importanti di questo avvio di campionato. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la seduta di ieri mattina si è aperta con un lavoro di forza in palestra, prima di proseguire sul campo con esercitazioni specifiche dedicate alla tattica difensiva.
L’attenzione dello staff tecnico resta concentrata sulla preparazione della gara contro i biancorossi, con particolare riguardo agli equilibri del reparto arretrato. Secondo quanto riferisce Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia, arrivano inoltre indicazioni positive sul fronte della porta: Mattia Perin va verso il ritorno da titolare nella sfida contro il Mantova.
Intanto, come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sono arrivate anche le decisioni del giudice sportivo della Serie B, Emilio Battaglia, relative al prossimo turno di campionato. Due i calciatori squalificati: Edmundsson del Verona e Pezzella della Cremonese.
Il Palermo proseguirà dunque il lavoro a Torretta per preparare la trasferta, con Inzaghi impegnato a definire le scelte in vista del prossimo incontro. Come sottolinea ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, il possibile ritorno di Perin dal primo minuto rappresenta una delle principali novità in vista della gara.