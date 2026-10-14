Gazzetta dello Sport: “Palumbo: «Mantova in grandissima forma, servirà una grande prova. In trasferta dobbiamo accelerare»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
palermo mantova logo coppa italia (39) palumbo

Il Palermo si prepara allo scontro diretto contro il Mantova con la consapevolezza di dover affrontare una delle squadre più in forma del campionato. Antonio Palumbo, intervistato da Fabrizio Vitale per La Gazzetta dello Sport, ha presentato la sfida di sabato, sottolineando l’importanza di migliorare ulteriormente il rendimento lontano dal Renzo Barbera.

Ruolino da record in casa, con 15 vittorie e un pareggio in campionato nell’ultimo anno, ma anche in trasferta state lanciando segnali importanti.


«Sì, adesso ne avremo un’altra con il Mantova che è in forma, stanno benissimo. In trasferta dobbiamo mettere il piede sull’acceleratore».

La formazione di Filippo Inzaghi sarà attesa da un confronto particolarmente impegnativo contro una delle sorprese di questo avvio di stagione. Come evidenzia Vitale sulle pagine della Gazzetta dello Sport, la partita rappresenta già uno scontro diretto nelle zone più alte della classifica.

A Mantova è già uno scontro diretto. Si aspettava di vederlo al secondo posto?

«Sinceramente no, l’anno scorso loro hanno centrato una grande salvezza, poi quest’anno sono scese squadre fortissime dalla Serie A. La verità è che arriva sempre la conferma che la Serie B è un campionato difficilissimo, non sai mai quel che potrà accadere. Se stacchi un attimo la spina ti puoi ritrovare in grosse difficoltà. Dobbiamo essere bravi a rispettare tutti allo stesso modo. Il campionato è ancora molto lungo, ma è chiaro che a Mantova noi dovremo fare una grande prova. In Coppa Italia ci hanno dato già del filo da torcere recuperando due gol, poi siamo stati bravi a vincerla».

Il precedente di Coppa Italia rappresenta un avvertimento per i rosanero. Nell’intervista concessa a Fabrizio Vitale della Gazzetta dello Sport, Palumbo ha ricordato come il Mantova fosse riuscito a recuperare due reti, prima della vittoria finale del Palermo.

Per il centrocampista, la posizione occupata dai biancorossi conferma l’imprevedibilità della Serie B, un campionato nel quale ogni avversario può mettere in difficoltà anche le squadre più attrezzate.

Il messaggio che emerge dalle parole raccolte dalla Gazzetta dello Sport attraverso Vitale è chiaro: il Palermo dovrà affrontare la trasferta di Mantova con massima concentrazione, senza sottovalutare una formazione che ha già dimostrato il proprio valore.

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