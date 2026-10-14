Gazzetta dello Sport: “Palumbo: «Voglio la Serie A con il Palermo, sarebbe la ciliegina sulla torta della mia carriera»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
palermo sampdoria 3-1 (97) palumbo

Antonio Palumbo ha un obiettivo preciso: conquistare la Serie A con il Palermo. Il centrocampista rosanero non nasconde le proprie ambizioni nell’intervista realizzata da Fabrizio Vitale per La Gazzetta dello Sport, ripercorrendo anche il breve esordio nella massima categoria con la Sampdoria e il legame con il direttore sportivo Carlo Osti.

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A 30 anni cosa vuole fare da grande Palumbo?

«Andare in Serie A con il Palermo».

Magari con un pizzico di scaramanzia: quella mano destra sempre fasciata sembra un indizio.

«È vero, è successo a Modena quando mi feci male a un dito. Siccome iniziai a segnare e a fare assist, non l’ho più tolta. Ci sono affezionato».

Un dettaglio curioso, raccontato a Vitale della Gazzetta dello Sport, che accompagna Palumbo ormai da tempo: la fasciatura alla mano destra, diventata un piccolo portafortuna dopo un infortunio subito durante l’esperienza a Modena.

La Serie A l’ha assaporata per dieci minuti con la Sampdoria nel 2020. Osti la portò in blucerchiato e poi l’ha voluta anche a Palermo. Un segno del destino?

«Intanto gli devo dire grazie, così come sono grato al Palermo. Faremo in modo di farlo diventare un segnale del fato…».

Quei dieci minuti li ha vissuti come un rammarico o come un promemoria per il riscatto?

«Rammarico no, è stato bello viverli, però mi sono prefissato che in Serie A sarei tornato e farlo col Palermo sarebbe davvero la ciliegina sulla torta della mia carriera».

Come sottolinea Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il percorso di Palumbo si intreccia nuovamente con quello di Carlo Osti, dirigente che lo aveva portato alla Sampdoria e che lo ha successivamente voluto in rosanero.

Nelle dichiarazioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport nell’intervista firmata da Vitale, emerge soprattutto il desiderio del centrocampista di tornare nella massima serie, questa volta da protagonista e con la maglia del Palermo.

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