Gazzetta dello Sport: “Palumbo apre al centrocampo a tre: «Più cambio ruolo, più mi diverto. Così diventiamo imprevedibili»”
La duttilità di Antonio Palumbo rappresenta una delle soluzioni a disposizione di Filippo Inzaghi per rendere il Palermo sempre meno prevedibile. Nell’intervista rilasciata a Fabrizio Vitale per La Gazzetta dello Sport, il fantasista rosanero ha parlato della propria evoluzione tattica e della possibilità di tornare a giocare da mezzala con un eventuale centrocampo a tre.
Mezzala a Terni, l’evoluzione da trequartista a Modena: l’ipotesi di un centrocampo a tre con l’arrivo di Mazzitelli potrebbe farla tornare alle origini.
«Più cambio ruolo, più mi diverto. Mi piace girare. A Empoli abbiamo iniziato a cambiare qualcosa: meno punti di riferimento dai, più sei pericoloso».
Una risposta che conferma la disponibilità del giocatore a interpretare diverse posizioni in campo. Come emerge dal colloquio con Vitale della Gazzetta dello Sport, Palumbo considera la libertà di movimento un vantaggio per creare difficoltà alle difese avversarie.
Il possibile utilizzo di un centrocampo a tre, anche grazie all’arrivo di Luca Mazzitelli, offrirebbe a Inzaghi ulteriori alternative tattiche. Palumbo ha già ricoperto il ruolo di mezzala durante l’esperienza a Terni, prima di affermarsi in una posizione più avanzata a Modena.
Nell’analisi proposta da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, la capacità del centrocampista di muoversi tra le linee si inserisce nella ricerca di nuove soluzioni da parte dell’allenatore rosanero.
La disponibilità a cambiare posizione, evidenziata nell’intervista della Gazzetta dello Sport firmata da Vitale, rappresenta così un’arma in più per il Palermo, soprattutto in una stagione nella quale Inzaghi può contare su numerose alternative in mezzo al campo.