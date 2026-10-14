Giornale di Sicilia: “Palermo, lo svantaggio non fa più paura. Già sette punti conquistati in rimonta, solo il Modena fa meglio”

Il Palermo di Filippo Inzaghi ha scoperto una nuova arma nella corsa alla promozione: la capacità di reagire alle difficoltà e ribaltare le partite. Qualità, talento offensivo e mentalità vincente si accompagnano a uno spirito di sacrificio che sta facendo la differenza in questo avvio di stagione. Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno già conquistato sette punti partendo da situazioni di svantaggio, un dato che testimonia la crescita caratteriale della squadra.

L’ultima dimostrazione è arrivata sul campo dell’Empoli, dove il Palermo ha saputo reagire al rigore trasformato da Saporiti in apertura di ripresa. Dopo un primo tempo dominato e caratterizzato da 23 conclusioni senza trovare il gol, gli uomini di Inzaghi sono riusciti a ribaltare il risultato grazie alle reti di Pohjanpalo, Palumbo e Johnsen, prima di completare il successo con il quarto gol. Come evidenzia Orifici sulle pagine del Giornale di Sicilia, una prova di forza che conferma la capacità dei rosanero di non perdere lucidità neppure quando la partita sembra prendere una direzione sfavorevole.





Quella di Empoli è stata la terza rimonta stagionale. La prima era arrivata ad Avellino, con Johnsen autore del gol dell’1-1 dopo l’iniziale svantaggio. Successivamente, contro il Padova al Renzo Barbera, era stato Vavassori a trascinare la squadra con una doppietta decisiva per il successo per 2-1. Tre partite nelle quali il Palermo ha raccolto complessivamente sette punti dopo essere andato sotto nel punteggio.

Secondo i dati riportati da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, soltanto il Modena di Galloppa ha fatto meglio in questa speciale classifica. Gli emiliani si sono ritrovati in svantaggio in cinque delle prime sei partite, riuscendo a conquistarne tre e a pareggiarne una, per un totale di dieci punti recuperati.

Il confronto con la passata stagione rende ancora più significativo il dato del Palermo. Nel campionato 2025/26 i rosanero erano andati sotto nel punteggio in quindici occasioni, riuscendo a raccogliere tredici punti attraverso due vittorie e sette pareggi. Una difficoltà nella gestione dei momenti negativi che aveva inciso sul rendimento complessivo della squadra.

Adesso il quadro appare differente. Come osserva ancora Orifici sul Giornale di Sicilia, Inzaghi ha lavorato molto sulla mentalità dei propri calciatori, ottenendo risposte importanti già nelle prime giornate. Il Palermo sa costruire gioco e creare occasioni, ma soprattutto ha dimostrato di possedere la forza mentale necessaria per reagire agli episodi sfavorevoli.

Una caratteristica fondamentale per una formazione che punta al salto di categoria: andare sotto nel punteggio non significa più compromettere la partita. E i sette punti conquistati in rimonta rappresentano una delle conferme più significative della crescita rosanero.