Pisa-Palermo, possibili restrizioni per i tifosi rosanero: biglietti solo nel settore ospiti con fidelity card

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
Serie B Pisa Palermo 2-0 (42) tifosi

Si va verso alcune restrizioni per i tifosi del Palermo in vista della trasferta contro il Pisa, in programma mercoledì 28 ottobre all’Arena Garibaldi. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha individuato profili di rischio per l’incontro, suggerendo l’adozione di specifiche misure di sicurezza per la gestione dell’afflusso dei sostenitori.

Secondo le indicazioni dell’Osservatorio, i residenti nella provincia di Palermo potranno acquistare i biglietti esclusivamente per il settore ospiti e soltanto se in possesso della tessera di fidelizzazione del Palermo FC. Si tratta, al momento, di indicazioni e non ancora di disposizioni definitive, che dovranno essere valutate e recepite dagli organi competenti.


Il documento prevede inoltre il potenziamento del servizio di stewarding e il rafforzamento delle attività di prefiltraggio e filtraggio agli ingressi dell’impianto, misure finalizzate a garantire la sicurezza in occasione di una partita considerata a rischio.

Per conoscere le modalità ufficiali della prevendita e le eventuali ulteriori limitazioni sarà necessario attendere le decisioni delle autorità competenti e le successive comunicazioni delle società sportive.

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