Due calciatori del Chelsea, Tammy Abraham e Ben Chilwell, che avrebbero preso parte ad una festa con Jadon Sancho del Borussia Dortmund, violando così le norme anti-covid.

Come riporta il Sun, i tre sono stati protagonisti di un party a sorpresa organizzato per l’attaccante Abraham, presenti almeno 6 persone, il limite imposto per le riunioni con membri non appartenenti allo stesso nucleo familiare. Abraham si è giustificato dopo la festa, dicendo: Chiedo scusa per l’ingenuità mostrata. Non accadrà più”.