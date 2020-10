Potrebbero clamorosamente riaprirsi le indagini su Cristiano Ronaldo per il caso del presunto stupro ai danni di Kathryn Mayorga.

Secondo Deportes Cuatro, un nuovo esame potrebbe portare a nuove indagini: i legali della donna, infatti, sostengono che la loro assistita, che ha sottoscritto un accordo per ritirare le accuse in cambio di 300mila euro dal calciatore, non sarebbe stata in condizioni mentali sane al momento di firmare l’intesa.

Kathry Mayorga si sottoporrà a un test di capacità mentale con il quale i suoi avvocati intendono dimostrare che la donna non conosceva tutti i termini di contratto o le conseguenze derivanti dall’accettazione di quell’accordo, siglato nel 2010.