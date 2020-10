Amad Traoré, da poco diventato Diallo, sarà un nuovo giocatore del Manchester United.

L’Atalanta ha venduto il giovane talento ivoriano a 30 milioni di euro di parte fissa più una parte di bonus che oscilla tra i 10 e i 15 milioni di euro, dopo un blitz dei Red Devils nelle ultime ore: a breve il classe 2002, che ha esordito in serie A con un gol, saluterà la serie A per approdare in Premier League.