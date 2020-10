Bar, gelaterie e pasticcerie chiuse dalle 23 alle 6 del mattino. È la principale novità della nuova stretta di Vincenzo De Luca con la ordinanza appena emessa dalla Regione Campania.

Il provvedimento ha questi orari dalla domenica al giovedì, è ridotto dalle 24 alle 6 il venerdì e sabato. Per gli esercizi di ristorazione invece, compresi pub e vinerie, è previsto l’ultimo ingresso di clienti e avventori, anche solo per l’asporto, alle 23, per l’intera settimana. Restano possibili le consegne a domicilio.

L’intero provvedimento, come riporta “Repubblica.it”, è in vigore fino al 20 ottobre

Per gli esercizi che violano l’ordinanza è prevista la possibile sanzione immediata di un massimo di cinque giorni di chiusura al fine di evitare la reiterazione della violazione.