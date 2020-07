Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione della Virtus Verona: «Spadafora? Abbiamo parlato col ministro di temi importanti, come quello relativo al credito di imposta. Se questo è un paese normale, arriverà perché l’impegno c’è. In Lega Pro ci sono tre fonti di finanziamento: il proprietario, il botteghino e gli sponsor. Poi noi abbiamo costruito lo streaming ma non produce risorse, anche se ci ha tolto dal cono d’ombra, tanto che l’attenzione è accresciuta e valorizza il prodotto. Il credito di imposta serve in una fase così difficile, in cui sono in discussione le aziende, ad abbassare il carico fiscale di modo che si continui a mantenere le sponsorizzazioni. Se riusciremo ad ottenerlo, ma si sono impegnati ad approvarlo nel Consiglio dei Ministri del 6 agosto, entrerebbe in funzione a settembre. E’ una partita complicata, come lo è stata la Cassa Integrazione.

«L’altra partita è quella riguardante la questione dell’apprendistato: molto si discute del caso del capitano della Reggiana che ha deciso di studiare e di andare negli USA e in Giappone: noi dobbiamo farlo diventare un caso comune in Lega Pro. Il lavoro sull’apprendistato si deve vedere sul versante della formazione. Bisogna cambiare la cultura per dare ai ragazzi un futuro e una maggiore tranquillità dal punto di vista del lavoro».