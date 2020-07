Giorni caldi in casa Carpi per la scelta del nuovo mister. Secondo quanto riportato da “TuttoC.com” la società emiliana avrebbe messo nel mirino due profili in particolare: si tratta di Fabio Pecchia, ex allenatore della Juventus U23 accostato con insistenza al Palermo nelle ultime settimane, e Alberto Gilardino, ex rosa attualmente sulla panchina della Pro Vercelli.