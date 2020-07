Il Coronavirus torna ad incutere timore in Veneto. Secondo quanto riportato da “Teleclubitalia.it” sono state rilevate 133 positività al Covid-19 all’interno del Centro di accoglienza dell’ex Caserma Serena di Casier, in provincia di Treviso. A confermarlo anche il governatore Luca Zaia, in visita presso la struttura.