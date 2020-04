L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, parla della situazione della stagione balneare che sarà fortemente limitata a causa del Coronavirus. A Mondello – si legge – si eseguono i primi lavori per organizzare il tutto. L’obiettivo è predisporre quello che si può in attesa delle indicazioni del governo. L’idea è quella che ci possa essere almeno un 50% in meno delle postazioni rispetto agli anni passati. Se lo scorso anno a Mondello erano state installate 500 capanne,. quest’anno non saranno più di 250.