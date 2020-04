L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione Coronavirus in Sicilia. La curva dell’epidemia – si legge – è ormai stabile: un paziente guarito e un solo malato in più. I deceduti restano inoltre 27. A Palermo e provincia, i positivi sono 349, calano a settanta i ricoverati in ospedale mentre sono quarantasei le persone che si sono lasciate alle spalle la malattia. Numeri più che incoraggianti che confermano come l’isolamento e le misure restrittive stiano dando buoni risultati tanto da sperare nell’indice zero contagi entro la fine del mese – scrive il quotidiano -.