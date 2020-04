L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della manovra finanziaria della Regione Sicilia per contrastare l’emergenza Coronavirus. Il presidente Musumeci – si legge – aveva chiesto di blindare il testo della Finanziaria, non presentando emendamenti e votando rapidamente il pacchetto da un miliardo e mezzo di aiuti a famiglie e imprese assicurati dai fondi europei ancora da sbloccare. E invece nel primo giorno è arrivata una pioggia di emendamenti. L’Ars – prosegue il quotidiano – non accetta di votare a scatola chiusa la proposta elaborata da Musumeci e dall’assessore all’Economia, Gaetano Armao. I dubbi sono anche nella maggioranza, visto che Forza Italia non ha evitato di presentare emendamenti. Anche se non è arrivata ai livelli dell’Udc che con Vincenzo Figuccia e Danilo Lo Giudice si è spinto a presentare una contro-manovra che provocherebbe un aumento della spesa di almeno 400 milioni per finanziare settori come formazione, turismo, forestali ed ex Pip.