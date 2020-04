L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla anche del trasporto pubblico a Palermo nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Ci saranno più mezzi e meno passeggeri sui mezzi Amat. Come spiega il presidente dell’ex municipalizzata, Michele Cimino, si potrà salire solo dalle porte posteriori, per tutelare gli autisti, e alle fermate ci saranno i controllori, che avranno il compito non solo di verificare che tutti abbiano il biglietto, ma anche di fare in modo che a bordo salga un numero di persone congruo per non inficiare le misure di sicurezza «Stiamo lavorando – dice Cimino – e ci sono già stati diversi incontri coi dirigenti dell’azienda e coi sindacati proprio per garantire il servizio e la sicurezza di tutti appena la ‘fase 2′ entrerà nel vivo».