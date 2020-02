L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dei possibili rientri in vista della sfida del Palermo contro la Cittanovese. La retroguardia, dunque, dà grosse certezze a Pergolizzi, a dispetto delle defezioni che hanno fatto scattare l’allarme nelle ultime settimane. Senza Doda e Vaccaro, però, il tecnico è riuscito ad inventarsi uno schieramento ancor più compatto, tant’è che il rientro del secondo non è da intendersi come un immediato rilancio nell’undici titolare – si legge -. Vaccaro ha scontato la squalifica (come Martinelli), ma contro la Cittanovese potrebbe non giocare. Tutto dipende dalle condizioni di Crivello e Peretti, usciti malconci dalla sfida con l’Fc Messina. Il primo si è sottoposto ieri ai test di rito, che non hanno evidenziato lesioni, mentre il secondo farà oggi gli esami alla spalla. Intanto i rosa ieri hanno ripreso ad allenarsi (con i due difensori fuori dal gruppo) e una delegazione rappresentata da Langella e Sforzini ha incontrato gli studenti dell’Ipsar Paolo Cascino, nella prima tappa del progetto «Kick Off Giovani». Ancora lavoro differenziato per Doda e Ricciardo, oltre che per gli altri infortunati.