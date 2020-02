L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della ritrovata difesa rosanero. Anno nuovo, vecchio bunker. La miglior difesa Girone I (nonché seconda miglior difesa di tutta la Serie D) si conferma una montagna quasi invalicabile anche in questo girone di ritorno – si legge -. Non che per il Palermo fosse iniziata bene, questa seconda metà di campionato, ma le ultime tre partite hanno restituito ai rosanero una retroguardia di ferro. Zero gol subiti per tre gare consecutive, una striscia che per la squadra di Pergolizzi non si verificava da due mesi e che pareggia la miglior serie registrata dal Palermo in questo campionato. Domenica a Cittanova i rosa hanno l’opportunità di tenere la propria porta chiusa per la quarta sfida di fila, risultato finora mai raggiunto in questo campionato, confermandosi dunque come la miglior difesa di tutto il torneo. In totale sono dodici le reti subite dal Palermo e, nonostante le difficoltà degli scorsi mesi, si tratta del secondo miglior risultato in tutti i gironi del campionato di quarta serie. Un rendimento difensivo che sta alla base dell’ottima partenza nel 2020. L’imbattibilità di Pelagotti – si legge – dura ormai da 274 minuti e per il portiere toscano si tratta già del primato stagionale. La porta rosanero, a prescindere che tra i pali ci fosse il titolare o Fallani, invece, è riuscita a non incassare palloni per un massimo di 314 minuti: dalla rete di Diakité in Palermo-Savoia fino al gol di De Felice in Palermo-Acireale, con in mezzo le sfide contro Palmese, Acr Messina e Giugliano, terminate tutte senza marcature per gli avversari. Nessuno ha fatto meglio dei rosa in campionato (anche in questo caso, la prima inseguitrice è il Savoia con tredici gol sul groppone) e in tutta la Serie D soltanto il Bitonto, capolista nel Girone H, vanta un rendimento migliore: stesso numero di partite giocate, soltanto otto reti concesse agli avversari.