L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dell’affluenza allo stadio Barbera. Dopo tre partite con meno di quindicimila spettatori, il«Barbera» inverte il trend e sfiora i diciassettemila presenti per il derby con l’Fc Messina, ma soprattutto si avvicina alla soglia dei duecento mila in tutto il campionato. Un traguardo che verrà raggiunto alla prossima gara casalinga, contro il Biancavilla, perché in totale mancano poco meno di ottomila spettatori per raggiungerlo. Meno dell’intero numero di abbonati, per intenderci, motivo per cui il prossimo appuntamento al «Barbera» segnerà l’ennesima pietra miliare in una stagione da record per l’impianto rosanero: la media di sedicimila spettatori a partita è qualcosa che a Palermo non si vedeva da anni, nemmeno in Serie B o nell’ultimo anno vissuto in A, senza neanche fare paragoni con le altre piazze del campionato di Serie D, nettamente dietro per numeri a quanto fatto finora dai rosanero – si legge -. Il Palermo ha praticamente la stessa media di pubblico del Parma in Serie A, con i ducali avanti giusto per due spettatori a partita (16.003 contro i 16.001 dei rosa). Il «Tardini», per spettatori a partita, è il sedicesimo stadio d’Italia, col «Barbera»che si va a piazzare immediatamente alle sue spalle, raccogliendo più pubblico della «Sardegna Arena» di Cagliari, del «Rigamonti» di Brescia, del «Mazza» di Ferrara e del «Mapei Stadium» di Reggio Emilia, casa del Sassuolo. Portare allo stadio duecentomila spettatori in tutta una stagione, per la D, sarebbe già un’impresa. Farlo dopo cinque giornate del girone di ritorno è veramente un record senza precedenti. Al Palermo manca solo il primato assoluto di presenze in partita singola, sfiorato nel derby casalingo col Licata (19.726 presenti tra rosanero e gialloblù). Un record che resiste da quasi 54 anni, in un Massiminiana-Paternò che portò oltre ventimila spettatori sugli spalti del «Cibali» di Catania. Restano ancora cinque partite da disputare al «Barbera» per cercare di portare a casa un altro risultato storico, anche se il pubblico rosanero ha già dimostrato di appartenere a tutt’altra categoria. Al prossimo appuntamento interno, intanto, verrà superata la soglia dei duecentomila spettatori totali. Negli ultimi due anni di B non ci si era nemmeno andati vicino.