L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla anche dell’azionariato popolare del Palermo. Ora che l’ingresso dell’Associazione Amicirosanero nel Palermo è ufficiale, il soggetto costituitosi a sostegno dell’azionariato popolare deve designare un proprio rappresentante nella «consulta di indirizzo» del club. Le candidature, come annunciato dalla stessa associazione, potranno essere presentate entro lunedì, ma si ègià fatto avanti un pezzo di storia del calcio palermitano. Il comitato direttivo ha infatti comunicato di aver ricevuto la candidatura di Vito Chimenti, ex attaccante del Palermo dal 1977 al 1979. Il bomber pugliese, da sempre legato ai colori rosanero (e recentemente presente anche al «Barbera» per seguire dal vivo una partita della squadra di Pergolizzi), ha preso parte alla raccolta fondi che ha permesso all’associazione di entrare nel capitale della società e potrebbe diventare anche il rappresentante dell’azionariato popolare nell’organo interno al club. «Venerdì -esordisce la nota diffusa da Amicirosanero -il Palermo ha inviato al comitato la Pec invitandoci a procedere al bonifico della somma di 68.350 euro entro il termine di trenta giorni». Si tratta della cifra raccolta dall’associazione per il proprio ingresso in società, tramite la quale prenderanno il controllo del 10% del pacchetto azionario.«Il nostro primo passo prosegue la nota – è l’individuazione del rappresentante dell’Associazione Amicirosanero nella consulta di indirizzo prevista dall’articolo 23 dello statuto della Ssd Palermo Calcio s.r.l., organo composto da tre membri avente funzioni consultive e di formulazione di pareri non vincolanti». Amicirosanero, per il proprio rappresentante, oltre a chiedere di presentare la candidatura entro lunedì, specifica come il candidato debba «possedere i requisiti di onorabilità già previsti per tutti gli associati, ma soprattutto dovrà essere un grandissimo tifoso rosanero». Le votazioni interne all’associazione verranno svolte via mail e il candidato col maggior numero di voti sarà scelto come rappresentante (in caso di parità di voti, toccherà al candidato più anziano). La prima candidatura, ad oggi, è quella di Vito Chimenti, già «testimonial» nelle scorse settimane di Amici Rosanero, nonché uno dei volti del passato che ha prestato la propria immagine perla rinascita del Palermo in Serie D.