L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla anche della rimozione dei pannelli presenti al Barbera che separano gli spalti dal campo. In questi giorni il club rosanero ha annunciato la propria volontà di abbattere le barriere all’interno del «Barbera» e ha di fatto compiuto un primo passo verso questa «apertura» ai tifosi. Il Palermo ha commissionato il progetto di rimozione dei pannelli che separano il campo dagli spalti, anche se ancora è presto per sottoporlo al Comune, proprietario dell’impianto diviale del Fante. Quando lo studio di fattibilità sarà completato, allora si procederà anche conl’amministrazione comunale, per cercare di rendere il «Barbera» all’inglese e senza barriere.