L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione legata al nuovo centro sportivo del Palermo. A Monreale, è stata individuata un’area di proprietà del Comune, motivo per cui sarà necessario un incontro con il sindaco per valutare la possibilità di richiedere una concessione del diritto di superficie. Nei prossimi giorni, inoltre, dovrebbero essere svolti ulteriori sopralluoghi in altre zone, sempre al di fuori del capoluogo, senza però allontanarsi troppo dalla città.Oltre che per la prima squadra, infatti, l’impianto dovrà servire anche per il settore giovanile e per i ragazzi palermitani che il club vorrà inserire all’interno del proprio vivaio, dunque logisticamente non c’è l’interesse a costruire un centro sportivo di difficile fruizione.