L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” analizza la preparazione del Palermo in vista della sfida col Nola. Il ritorno del centravanti con la conferma della difesa a quattro sono già due certezze. Tridente puro o trequartista alle spalle delle due punte, questi i dubbi del tecnico in vista del match con i campani. Ha ripreso ad allenarsi con i compagni Ficarrotta, fermo da mercoledì a causa di un attacco influenzale. Al centro dell’attacco, Pergolizzi valuta uno tra Sforzini, Ricciardo e Lucca, se non addirittura due di loro con Silipo schierato sulla trequarti. Nessun dubbio in difesa. A centrocampo, Martin è in vantaggio su Mauri.