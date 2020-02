L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” analizza il momento del Nola, prossimo avversario del Palermo. I rosa sono la squadra che ha ottenuto più punti di tutte nel 2020 e i campani, insieme all’FC Messina, sono i primi ad inseguire la capolista del Girone I, che comanda incontrastata anche in questa seconda metà di campionato. Una sfida tra le regine del nuovo anno, quella che andrà in scena al «Barbera». Cinque vittorie (una in meno del Palermo), due sconfitte (una in più rispetto ai rosa) e un pareggio: questo è il ruolino di marcia del Nola nel 2020 con quindici reti fatte e sette subite, stessa differenza reti della capolista che però ha realizzato (e subito) un gol in meno. Un cammino che procede quasi di pari passo, quello del Nola e del Palermo, distanziate da sole tre lunghezze nel girone di ritorno, nonostante il divario generale in classifica sia di ben 24 punti. Al «Barbera», dunque, i rosa dovranno attendersi una squadra che dal giro di boa non sbaglia quasi un colpo.